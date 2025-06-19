Колбаса — 400 рублей, помидоры — 200, военная форма — 10 000. На что тратят деньги участники СВО и кто наживается на солдатах?

«Лента.ру»: Бойцы тратят в зоне СВО десятки тысяч рублей из собственных зарплат

Российские военные зарабатывают в зоне специальной военной операции (СВО) по 200-300 тысяч рублей в месяц, но их зарплаты практически полностью уходят на еду, амуницию и другие, в том числе боевые нужды. Иногда солдатам приходится отдавать сразу ползарплаты за день, а минимальные месячные траты составляют 30-40 тысяч рублей. О том, на что уходят эти деньги и кто наживается на участниках СВО, — в материале «Ленты.ру».

Сколько стоят продукты в зоне СВО

Жители территорий, на которых ведутся боевые действия, часто завышают цены на продукты. Причем, как рассказал боец с позывным Камчатка, цены для «гражданских» и людей в военной форме сильно отличаются.

На рынке часто нет никаких ценников, поэтому бывает такое, что если подходишь в обычной одежде, то килограмм помидоров стоит 100 рублей, а если в военной, то цены подскакивают уже до 300-350 рублей. Это не везде, в основном у частников. Я не думаю, что дело в какой-то личной неприязни, просто каждый хочет иметь свою копейку Камчатка

С ним согласен военнослужащий с позывным Каспер, который отметил, что даже такие базовые товары, как молоко, хлеб и сигареты стоят очень дорого. По его словам, в местных магазинах с «двумя тысячами рублей делать нечего».

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По словам Камчатки, на продукты у него уходит от 10 до 20 тысяч рублей. Его сослуживцы тратят примерно столько же — в зависимости от личных предпочтений. Военный с позывным Бист, который занимает более высокую должность и в отличие от рядовых солдат зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц, в свою очередь, отметил, что на еду в зоне СВО уходит минимум 1000 рублей в день, «если нормально питаться». Килограмм мяса, по его словам, стоит минимум 600 рублей.

Бист отметил, что «у парней на позициях» питание стоит дороже, потому что они не могут готовить сами и вынуждены покупать готовую еду. «Цены накручивают на 50 процентов. Если ты плохой бизнесмен у себя дома, то можешь приехать сюда и начать хорошо зарабатывать», — говорит собеседник «Ленты.ру».

Супруга военного из Донецкой народной республики Ирина, которая побывала в зоне боевых действий, отметила «московско-питерские цены» в местных магазинах и довольно большой выбор импортных продуктов. Овощи и фрукты там, по ее словам, «не самые дешевые».

Килограмм вареников с картошкой стоит 600 рублей, вареники с лососем — 1400. Колбаса стоит 400 рублей, помидоры — 200, овощи и фрукты не самые дешевые. Пятилитровая бутылка самой простой воды стоит около 150 рублей Ирина жена военного из ДНР

Насколько много приходится отдавать за военную форму

Помимо еды большая часть расходов составляет покупка амуниции. Военный с позывным Камчатка рассказал, что тратит 15 тысяч рублей в месяц на дополнительные вещи — футболки, форму и другую одежду.

Каждый месяц мы скидываемся по 10 тысяч, чтобы что-то отослать ребятам на передок, если есть какие-то нужды, траты на автомобили и технику, чтобы она всегда была в хорошем состоянии. Если объединить расходы подразделения, то на это стабильно уходит около 20 тысяч рублей в месяц Камчатка

Боец с позывным Каспер рассказал, что военных обеспечили обмундированием, но обеспечили лишь единожды, а к тому же тяжелым и неудобным. «Приходится подгонять под себя либо покупать заново», — отметил он. А, кроме того, при обстрелах обмундирование разрушается и солдатам так или иначе приходится тратиться на новое, подчеркнул Каспер. «Здесь, в зоне СВО, ездят передвижные лавки с военной формой, — продолжает военный. — Она стоит 10 000 рублей, в то время как в России 4500 рублей. Экипировка в два раза дороже, чем в любом другом городе».

Фото: Андрей Никонов / РИА Новости

Военнослужащий с позывным Бист отметил, что за один боевой выход он тратит как минимум один комплект одежды, а новый нужно долго ждать, поэтому такими вещами он закупается сам. Жена военного Ирина также рассказала, что ее супруг часто тратит деньги на военную форму, так как новую выдают раз в полгода. Она заметила, что в зоне СВО дороже стоит не только форма, но и шевроны. Так, ее супруг покупал в ДНР шевроны по 3000 рублей за штуку, а в в Санкт-Петербурге точно такие же продаются по 300 рублей.

на 900 % дороже стоят шевроны в ДНР по сравнению с Санкт-Петербургом

На что еще тратятся военные в зоне СВО

Бист также поделился, что военные каждый месяц тратят собственные деньги на спутниковую связь — по его словам, в месяц на оплату терминала Starlink у него уходит 5000 рублей. Бензин солдаты тоже покупают сами — в сутки выходит около 600 рублей. Также у солдат популярны энергетики — для многих это «топливо боевых действий», необходимое для поддержания бодрости.

Работаем мы много и тяжело, порой даже без выходных и нормального режима сна. Поэтому энергетики так популярны. Люди пытаются хоть как-то восстановить силы Бист

На некоторые нужды, по словам Биста, приходится откладывать по несколько месяцев — в качестве примера он привел установку РЭБ, которая помогает солдатам защититься от дронов. Помимо этого, военные собирают и отсылают деньги «на передок» — каждый месяц по 10 тысяч рублей, уточнил военный с позывным Камчатка.

Отдельной статьей расходов Бист назвал траты на похороны боевых товарищей. За все время службы у военного не было ни одного месяца, когда он не скидывался родным погибших. «Сколько у тебя есть совести, столько и скидываешь. Выплаты за похороны ждать очень долго, а похоронить нужно уже сейчас», — объясняет Бист.

Как и другие военные, муж Ирины регулярно скидывается на похороны сослуживцев, а также иногда участвует в покупке боевой машины перед боевым заданием. Она называет это непредвиденными тратами.

Во сколько бойцам СВО обходится отпуск

Большинство собеседников «Ленты.ру» отметили, что в отпуске тратят достаточно много, поскольку им хочется хорошо отдохнуть после тяжелых военных будней. Так, например, военнослужащий с позывным Камчатка рассказал, что в отпуске тратит около 350 тысяч рублей на развлечения.

В отпуске мне хочется хорошо отдохнуть, поэтому я трачу около 350 тысяч — на путешествия, кафе и рестораны. В последний раз исследовал свой родной край, мне обошлось это в 180 тысяч. Останавливался на базах отдыха. В этот раз планирую отдохнуть в Сочи. Уже с отелем и прочими развлечениями насчитал 230 тысяч Камчатка

Военный с позывным Бист был в отпуске один раз за полтора года и потратил в нем около 200 тысяч рублей, где 50 ушло на такси, а остальная часть на подарки близким, еду и отдых.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В свою очередь супруга военного Ирина отмечает, на дорогу в отпуск уходит «львиная доля расходов».

Львиная доля расходов уходит на дорогу — около 70-100 тысяч. Поскольку мы едем к родителям, то покупаем им продукты. Муж ремонтирует машину, оформляет страховку. На все уходит не меньше 50-70 тысяч. В среднем отпуск на двоих на три недели выходит около 200 тысяч Ирина жена военного из ДНР

Такси — необходимость, которая позволяет добраться до дома во время отпуска без задержек, поэтому военные готовы тратить и тратят на эти поездки десятки тысяч рублей. «До Москвы я доехал за 44 тысячи рублей — на такси через знакомого. Здешние берут только до Ростова 25 [тысяч]», — рассказал Каспер.