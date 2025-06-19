ЦБ понизил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара на 20 июня на отметке в 78,48 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Котировки американской валюты в пятницу, 20 июня, составят 78,48 рубля. Для сравнения, в четверг официальный курс доллара находился на отметке в 78,72 рубля. Таким образом, котировки резервной валюты понизили примерно на 24 копейки. Официальный курс евро опустили на 46 копеек — с 90,3 до 89,84 рубля. Котировки китайского юаня, в свою очередь, 20 июня составят 10,86 рубля.

Нынешний курс рубля глава ВТБ Андрей Костин назвал вредным для российской экономики. При котировках доллара в 78-79 рублей отечественные экспортеры не смогут рассчитывать на увеличение прибыли, а федеральный бюджет не досчитается поступлений. Это в итоге может негативным образом отразиться на финансировании различных отраслей экономики.

Несмотря на продолжающееся укрепление российской валюты к американской, ряд экспертов ожидают изменения подобной динамики во второй половине 2025 года. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов прогнозирует, что к концу декабря курс доллара вплотную приблизится к уровню в 100 рублей. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко считает, что пробить психологическую отметку американской валюте удастся к началу осени. Подобной динамике, по ее словам, будет способствовать ожидаемое снижение цен на основные категории экспортных товаров РФ, включая нефть.