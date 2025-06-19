Вернувшихся из плена российских солдат сняли на видео

Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими солдатами

Минобороны России показало кадры с вернувшимися из плена военнослужащими. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Видео начинается с момента, на котором солдаты стоят с флагами Российской Федерации и кричат: «Россия!» Затем бойцы садятся в автобус с надписью «Гомельоблавтотранс».

«Мы дома!» — добавил один из военнослужащих.

Об обмене военнопленными между Москвой и Киевом ранее сообщило Минобороны РФ. На данный момент российские солдаты находятся на территории Белоруссии, там им оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь. Точное число вернувшихся бойцов в оборонном ведомстве не указали.