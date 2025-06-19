Возможность провести мобильную связь на всех дорогах России оценили

«Автодор»: В России не получится обеспечить мобильной связью все участки дорог

В России не получится провести мобильную связь на всех участках автомобильных дорог. Так оценил возможности развития инфраструктуры в обозримом будущем глава госкорпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), его слова передает «Коммерсантъ».

Глава госкомпании пояснил, что некоторые участки трасс останутся без мобильной связи, так как проходят по закрытым территориям. Это значит, что и беспилотный транспорт там запустить не получится. О каких конкретно закрытых участках идет речь, Петушенко не уточнил. Однако упомянул отрезки трассы М-11, которая связывает Москву и Петербург, — там у «Автодора» не получилось установить мобильную связь.

Петушенко также указал на нехватку инвестиций в модернизацию дорожной инфраструктуры. Поэтому специалистам придется подстраиваться под дороги, которые уже есть, а не создавать грандиозные проекты.

Ранее стало известно, что половина строителей дорог в России столкнулась с угрозой банкротства. Главной причиной сложившейся ситуации стала низкая рентабельность строительства дорог, что связано с «застарелыми проблемами ценообразования».