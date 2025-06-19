«Заколдованная для ЕСовок цифра». Захарова иронично прокомментировала слова Каллас о 360-градусной угрозе от России

Захарова назвала заколдованной цифрой оценку Каллас о 360-градусной угрозе от РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявление верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о «360-градусной угрозе», исходящей от России. Российский дипломат назвала цифру 360 «заколдованной» для представителей Евросоюза. Соответствующий пост Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

«Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас: "Россия представляет 360-градусную угрозу для глобальной безопасности". По Цельсию, боюсь спросить? Какая-то заколдованная для ЕСовок цифра», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Таким образом она напомнила о словах бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, заявившей в 2023 году, что поворот внешней политики России «на 360 градусов» изменил бы мир. Бербок тогда сравнила Россию и Германию, заявив о том, что ее государство повернулось на 360 градусов, перестав держать нейтралитет и начав поставку оружия Киеву. На вопрос о том, возможно ли обеспечить Украине безопасность в долгосрочной перспективе, Бербок ответила отрицательно. «Если он (президент России Владимир Путин — прим. "Ленты.ру") не изменит свою позицию на 360 градусов, то нет», — заявила глава МИД ФРГ. Комментируя это заявление, Захарова заявляла, что если Бербок «не выучит хоть один школьный предмет, то возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, при ее правлении, нет».

В России заявили о росте градуса невменяемости

Комментируя заявление главы евродипломатии Каи Каллас, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил о росте градуса невменяемости.

«У европолитиков прямо мания какая-то насчет 360 градусов», — заявил Пушков.

Он напомнил, что бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывала Запад кардинально изменить курс на 360 градусов, что, по мнению Пушкова, удивило всех своей нелепостью. Теперь же Каллас заявила о появлении 360-градусной угрозы со стороны России, отметил сенатор.

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Госдуме посоветовали Каллас следить за градусами

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, посоветовал Каллас следить за градусами во избежание тревожных галлюцинаций.

Он напомнил, что с Россией сегодня большинство стран, за которыми стоит будущее многополярного мира.

«А западным меньшевикам стоит все-таки последить за градусами во избежание новых тревожных галлюцинаций», — посоветовал политик.

Каллас призывала оказать давление на Россию

Ранее Кая Каллас заявляла, что Европейский союз должен совместно с США вести скоординированное ужесточение санкций против России.

Мы должны оказать давление на Россию, чтобы и там развилась воля к миру Кая Каллас Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Также Каллас заявляла, что Европейский союз хочет контролировать безопасность судоходства в Черном море при участии всех государств региона, кроме России. Она добавила, что ЕС хочет понимать, что делается в Черном море, а также бороться с обходом антироссийских санкций. Каллас подчеркнула, что одной из ключевых задач будущего хаба будет контроль над российскими танкерами, перевозящими нефть.

Итальянская газета Il Fatto Quotidiano, комментируя призыв главы евродипломатии усилить санкционное давление на Москву, писала, что Кая Каллас провоцирует разжигание конфликта на Украине. Как отмечало издание, Каллас одержима ненавистью к России. По словам авторов статьи, она является «влюбленной в оружие поджигательницей войны», которая постоянно подливает масла в огонь конфликта.