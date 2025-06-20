Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:38, 20 июня 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал Земфиру красоткой и обратился к релокантам

Блогер Артемий Лебедев заявил, что в России не так плохо, как думают релоканты
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев обратился к российским артистам, уехавшим из страны. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что у релокантов сложилось неверное представление о России.

Комментируя новость о том, что певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) стала самой востребованной артисткой-иноагентом, Лебедев назвал ее красоткой и добавил, что она могла бы выступать и в России. Блогер также задался вопросом, почему Земфира уехала из страны.

«Ровно такой же вопрос можно задать и другим релокантам. Ребята, здесь не так плохо, как вы думали. А если здесь так плохо, как вы думали, то откуда в этой ужасной стране появилась прекрасная Земфира?» — сказал дизайнер.

Ранее стало известно, что Земфира получает самые высокие гонорары среди артистов-иноагентов. По словам продюсера Сергея Лаврова, за концерт певица получает не менее 50 тысяч евро (около 4,4 миллиона рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Где ступает нога русского солдата, то наше». Путин ответил, ждет ли он капитуляции Зеленского. Что еще сказал президент на ПМЭФ?

    Президент Индонезии выступил с предложением по Украине

    В Стамбуле началась встреча Эрдогана и Пашиняна

    Раскрыта неудобная правда о Европе

    В Дании возмутились желанием США разместить военные базы на территории страны

    ВСУ нанесли удар по региону России

    Аллигатор напал на девочку на мелководье

    Зеленский прокомментировал ситуацию в Сумской области

    Трактир из гоголевского «Ревизора» нашли в России

    Уролог посоветовал мужчинам простой тест для определения необходимости обрезания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости