На Западе спрогнозировали последствия вступления США в войну Израиля и Ирана

Профессор Малинен: Вмешательство США в конфликт с Ираном грозит ядерной войной

Вмешательство США в конфликт Израиля и Ирана грозит началом ядерной войны. С таким заявлением в соцсети Х выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Самый большой риск вмешательства США в ирано-израильский конфликт заключается не в том, что это (скорее всего) разожжет региональную войну, а в том, что это может открыть ящик Пандоры из-за боевого применения тактического ядерного оружия», — написал западный эксперт.

По словам ученого, при реализации такого сценария «мир уже никогда не будет прежним».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары Израиля по Ирану ставят мир на расстояние одного миллиметра до ядерной катастрофы.