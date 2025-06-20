Назван уровень доверия россиян Путину

ВЦИОМ: Уровень доверия россиян президенту Путину составляет почти 80 процентов

Уровень доверия граждан России президенту Владимиру Путину составляет почти 80 процентов. Это следует из материалов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что за неделю уровень доверия главе государства вырос на 0,7 п.п. и достиг 79,9 процента. Опрос проводился с 9 по 15 июня.

При этом, говорится в материалах, уровень одобрения деятельности Путина вырос на 1,2 п.п. и достиг 77,3 процента.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на фонд «Общественное мнение» (ФОМ) сообщает, что уровень доверия россиян президенту составляет 81 процент.

Ранее гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов раскрыл причины нежелания россиян заводить детей. Он отметил, что люди хотят «пожить для себя», считая, что потомство ограничивает их свободу, и такая ситуация продолжается в течение 30 с лишним лет.