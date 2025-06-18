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23:42, 18 июня 2025Россия

Глава ВЦИОМ раскрыл причины нежелания россиян заводить детей

Глава ВЦИОМ Абрамов: Россияне не хотят заводить детей, чтобы пожить для себя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Гендиректор фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов раскрыл причины нежелания россиян заводить детей. Его слова приводит РБК.

Он отметил, что люди хотят «пожить для себя», считая, что потомство ограничивает их свободу, и такая ситуация продолжается в течение 30 с лишним лет.

«Не позволяют заводить троих детей и больше по одной простой причине — дорого растить ребенка <…> Эгоизм — дети мешают личной свободе. Ради удовольствия граждане продолжают жить», — сказал Абрамов на полях ПМЭФ.

Ранее Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл порассуждал о демографии и покорении новых планет, а идею спада рождаемости из-за нехватки ресурсов назвал противоречащей христианскому учению.

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