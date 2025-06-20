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20:42, 20 июня 2025Россия

Пропавшая больше недели назад российская студентка могла оказаться в сексуальном рабстве

Пропавшая 21-летняя студентка Панина может находиться в сексуальном рабстве
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

21-летняя жительница Нижегородской области Варвара Панина, которую больше десяти дней разыскивают в Москве, Подмосковье и Нижегородской области, могла оказаться в сексуальном рабстве. Об этом пишет Msk1.ru.

Родственники девушки начали получать сообщения с угрозами 9 июня. Неизвестные присылали им видео плачущей девушки, которая просит родных выполнить требования. 19 июня родители получили видео, где Варвара рассказывает, что ее принуждали к интимным контактам.

«Преступники постоянно пишут нам, давят психологически, присылают обнаженные фото дочери, требуют выкуп», — рассказала мать девушки, добавив, что ее дочери также угрожают отправкой в Турцию и Египет.

Перед исчезновением Варвара заняла крупную сумму денег у родственников, заложила в ломбард обручальное кольцо и сделала банковский займ. Во время всех звонков, по рассказам родственников, она выходила в другую комнату, а, когда девушка отправлялась гулять с собакой, то брала с собой ноутбук.

Полицейские считают, что девушка попалась на мошенническую схему, когда пыталась оформить повышенную стипендию. Студентку объявили в федеральный розыск.

Панина пропала в начале июня — она ушла из дома в поселке Ждановский под Нижним Новгородом, после чего не выходила на связь с родственниками. Последний раз 21-летнюю выпускницу филологического факультета видели утром 9 июня. В тот же день она попала на камеры в столичном аэропорту Шереметьево, после чего ее след потерялся.

ЖЗЛ
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