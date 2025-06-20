Сорвано заказное убийство семьи россиянки с охранником

В Тольятти задержали мужчину, заказавшего убийство бывшей жены и ее брата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье 33, 30, 105 («Организация приготовления к убийству, совершенная в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений или по найму») УК РФ.
По данным следствия, в июне 52-летний местный житель на почве личных неприязненных отношений к бывшей жене решил нанять киллера для расправы над ней, ее братом и охранником.
Мужчина нашел исполнителя и передал ему необходимую информацию, оружие, патроны и 500 тысяч рублей аванса. Всего он пообещал за работу 7 миллионов рублей. 18 июня предполагаемый исполнитель находился в Тольятти и действовал в рамках оперативного эксперимента, что он выполнил задание и передал в подтверждение фотографии с инсценировкой преступления.
Противоправные действия подозреваемого пресекли сотрудники МВД при поддержке СОБР. Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
Ранее сообщалось, что появились неожиданные подробности о киллере, выполнявшем заказ отца в Подмосковье.