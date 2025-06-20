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16:20, 20 июня 2025Силовые структуры

Сорвано заказное убийство семьи россиянки с охранником

В Тольятти задержали мужчину, заказавшего убийство бывшей жены и ее брата
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Тольятти задержали мужчину, заказавшего убийство бывшей жены и ее брата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 33, 30, 105 («Организация приготовления к убийству, совершенная в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений или по найму») УК РФ.

По данным следствия, в июне 52-летний местный житель на почве личных неприязненных отношений к бывшей жене решил нанять киллера для расправы над ней, ее братом и охранником.

Мужчина нашел исполнителя и передал ему необходимую информацию, оружие, патроны и 500 тысяч рублей аванса. Всего он пообещал за работу 7 миллионов рублей. 18 июня предполагаемый исполнитель находился в Тольятти и действовал в рамках оперативного эксперимента, что он выполнил задание и передал в подтверждение фотографии с инсценировкой преступления.

Противоправные действия подозреваемого пресекли сотрудники МВД при поддержке СОБР. Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что появились неожиданные подробности о киллере, выполнявшем заказ отца в Подмосковье.

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