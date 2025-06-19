Появились неожиданные подробности о выполнявшем заказ отца в Подмосковье киллере

Заказчик убийства бизнесмена в Истре работал в кадровой службе УВД СЗО

Заказчик расправы над бизнесменом в подмосковной Истре ранее работал в кадровой службе УВД Северо-Западного округа (СЗО). Об этом сообщает «МК».

По данным издания, 18-летний сын, который стал исполнителем заказа отца, недавно поступил в патрульную службу того же УВД.

Предприниматель из Кабардино-Балкарии вместо со знакомым организовал бизнес по сносу ветхих строений. В какой-то момент он стал брать дополнительные заказы, всю оплату от которых забирал себе. Тогда бывший полицейский решил отомстить партнеру и привлек к своему плану сына.

Преступление произошло полгода назад, однако на след злоумышленников правоохранители вышли только сейчас.

