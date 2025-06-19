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16:21, 19 июня 2025Силовые структуры

Киллер по заказу отца устранил российского бизнесмена с помощью подушки

СК: В Истре задержаны трое мужчин за заказное убийство пропавшего коммерсанта
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Истре задержаны трое участников заказного преступления, жертвой которого стал местный предприниматель, пропавший без вести год назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета (СК) России.

Среди задержанных заказчик и исполнители расправы. По данным следствия, в декабре 2024 года житель Истры решил устранить бизнес-партнера и поручил выполнить заказ своему сыну и его знакомому за 500 тысяч рублей. Они разработали план и 8 декабря 2024 года напоили жертву алкоголем, перевезли в бытовку на рабочую базу в Истре.

На допросе киллер рассказал об обстоятельствах расправы, оперативное видео с его показаниями предоставили в СК.

На кадрах мужчина говорит, что прижал к лицу бизнесмена подушку, а затем тело вместе с сообщником вывез в лес и закопал.

Предприниматель числился пропавшим без вести, пока следователи и оперативники уголовного розыска не вышли на след преступников. Тело жертвы было обнаружено в результате поисковых мероприятий.

Задержанным предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле Ленинский районный суд арестовал местного жителя, который расправился со знакомым и расчленил его.

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