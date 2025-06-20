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20:34, 20 июня 2025Путешествия

Женщина напала на прохожих и полицейских на отдыхе в Европе после акта насилия от партнера

Cronica Balear: Туристка из Ирландии напала на прохожих и полицейских в Испании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Буйная женщина на отдыхе в Европе напала на прохожих после акта насилия от партнера и попала на видео при аресте. Ролик опубликовало издание Cronica Balear.

Сотрудники полиции города Сан-Лоренсо дес Кардассар в Сильоте, Испания, приехали на вызов очевидцев, которые сообщили о пьяной туристке, избивающей прохожих. На видео 25-летнюю жительницу Ирландии приглашают сесть в патрульную машину, но она сопротивляется: угрожает полицейским и пинает их ногами. Ее скручивают и насильно заталкивают в автомобиль под аплодисменты местных жителей.

В патрульной машине путешественница пинала перегородку и продолжила проявлять агрессию в полицейском участке. В итоге сотрудникам правоохранительных органов пришлось вызвать медиков, которые вкололи ей седативное средство.

Женщина призналась в полиции, что днем подвергалась насилию со стороны своего партнера, с которым остановилась в местной гостинице — его арестовали.

Ранее семейная ссора туристов в Сильоте превратилась в драку с офицерами, которых вызвали в отель. Сотрудники полиции попытались урегулировать конфликт, но путешественники набросились на них с кулаками.

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