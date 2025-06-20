В бундестаге ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина с Мерцем

Депутат Моосдорф: Разговор с Мерцем не имеет смысла

Гипотетический разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не имеет смысла, так как реально вопросы могут решаться только между Москвой и Вашингтоном, без участия европейских стран. Об этом в беседе с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил депутат бундестага Маттиас Моосдорф.

«В этой ситуации реальные решения возможны между Соединенными Штатами и Россией. Вице-президент США Джей Ди Венс верно сказал, что "европейцев не должно здесь быть". Они лишь прокси-силы американцев», — указал политик.

При этом Моосдорф подчеркнул, что любую попытку диалога Германии с Россией необходимо поощрять. По его словам, это позволит избежать эскалации конфликта на Украине, которая может случиться в случае решения Мерца поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее Путин допустил, что ответит на звонок Мерца. При этом глава государства подчеркнул, что инициатива о возобновлении контактов должна идти с европейской стороны, потому что именно там решили их прекратить.