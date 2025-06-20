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18:24, 20 июня 2025Бывший СССР

В ВСУ рассказали о слитых в сеть советах властей по поимке мобилизованных

В ВСУ подтвердили, что ТЦК ищут военнообязанных через сайт продажи автомобилей
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвердили, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) ищут военнообязанных через сайт по продаже автомобилей. Об этом сообщает издание «Политика Страны» в Telegram.

«Для того, чтобы выполнить план по призыву военнообязанных, мы вынуждены прибегать к таким нестандартным методам», — сказал представитель ВСУ во время встречи с нардепами.

Вечером 5 мая в сети распространилось видео с закрытого совещания ТЦК, на котором руководитель центра информирует сотрудников о наиболее эффективных способах поиска потенциальных мобилизованных. Он посоветовал звонить тем, кто продает оружие и машины, представляясь покупателями.

Житомирский ТЦК подтвердил подлинность видео и объяснил утечку хакерской атакой. В ведомстве предположили, что видеозапись служебного совещания должностных лиц была обнародована с целью «манипулирования общественным мнением».

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