Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:17, 6 мая 2025Бывший СССР

На Украине в сеть слили советы властей по поимке мобилизованных

Житомирский областной ТЦК подтвердил подлинность видео с закрытого совещания
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Утечку видео с закрытого совещания житомирского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП, аналог военкомата) объяснили хакерской атакой. Соответствующее сообщение опубликовало ведомство на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), передает «РБК Украина» (к 9:40 мск публикация была удалена со страницы ТЦК — прим. «Ленты.ру»).

Вечером 5 мая в сети распространилось видео с закрытого совещания ТЦК, на котором руководитель ведомства информирует работников о наиболее эффективных способах поиска потенциальных мобилизованных. Он советует осуществлять звонки тем, кто продает оружие и машины, представляясь покупателями.

Позже житомирский ТЦК подтвердил подлинность видео. «Недавно была совершена хакерская атака на систему ТЦК и СП Житомирской области. В результате этого в сеть попала видеозапись служебного совещания должностных лиц, которая была обнародована с целью манипулирования общественным мнением», — цитирует обращение «РБК Украина».

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский назвал количество дезертиров в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Чиновник утверждает, что в стране около 250 тысяч человек находятся в статусе самовольного оставления части.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор заявил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ

    В России посоветовали желающим устроить провокации на 9 Мая европейцам молиться

    В ДНР приговорили ветерана армии США из Техаса отправившегося на помощь ВСУ

    Названы лучшие серийные танки в мире

    Российская школьница жестоко избила сверстницу возле кафе ночью и попала на видео

    Жители США и Западной Европы сочли возможной третью мировую в ближайшие годы

    Диетолог раскритиковала тренд на отказ от глютена и молочных продуктов

    Оппозиция Армении заявила о готовности начать импичмент Пашиняна

    Захарова обвинила Европу и Киев в попытке изгадить 80-летие Победы

    Суд продлил арест задержанному за взятки бывшему директору филиала РАНХиГС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости