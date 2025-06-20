Вероятность нанесения Трампом удара по Ирану оценили

Ставридис: Трамп с большей вероятностью решит ударить по Ирану, чем подождать

Президент США Дональд Трамп с большей вероятностью решит ударить по Ирану, чем подождать, чего достигнет дипломатия. Такое мнение озвучил бывший командующий войсками НАТО в Европе отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис, сообщает CNN.

«Я бы сказал, что в данный момент вероятность того, что [Трамп] решится нанести удар [по Ирану] — это два из трех. Я думаю, что шанс один из трех на то, что он решит подождать, что получится путем дипломатии», — сказал он.

По словам эксперта, США стягивают силы на Ближний Восток. Также он отметил, что окружение Трампа советует ему нанести удар по Ирану.

Кроме того, Ставридис подчеркнул, что глава Белого дома считает, что нанесение быстрого и стремительного удара будет хорошо воспринято его сторонниками в США, несмотря на то что многие из них против участия Вашингтона в ближневосточных конфликтах.

Ранее премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уличили в попытке обмана Трампа. Отмечалось, что глава израильского правительства может пытаться вынудить США полномасштабно вступить в войну с Ираном.