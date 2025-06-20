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08:27, 20 июня 2025Мир

Нетаньяху уличили в обмане Трампа

Al Jazeera: Нетаньяху обманывает Трампа, чтобы США вступили в войну с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Avi Ohayon / Israel Gpo / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обманывает президента США Дональда Трампа, чтобы вынудить США полномасштабно вступить в войну с Ираном. Об этом заявил президент Национального ирано-американского совета Джамаль Абди, сообщает Al Jazeera.

Как отмечает издание, изменения в позиции президента США относительно вступления в конфликт между Израилем и Ираном заставили некоторых аналитиков предположить, что у Трампа может не быть четкой стратегии или «конечной точки игры».

По словам эксперта, возможным объяснением последних заявлений Трампа является то, что «Биби Нетаньяху обманывает его, заставляя Соединенные Штаты пойти на полномасштабную войну с Ираном».

Еще одним объяснением такого поведения американского лидера Абди стало то, что Трамп, возможно, пытается усилить свое влияние, угрожая Ирану силой, чтобы заставить его принять его требования о «полной капитуляции».

«Я думаю, он пытается выставить себя непредсказуемым сумасшедшим, и таким образом он сможет настаивать на очень жесткой линии, которую Иран отказывался принять на протяжении десятилетий, а именно на полном сворачивании своей программы обогащения [урана]», — сказал он.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп в течение двух недель примет решение об ударах по Ирану. Отмечается, что американский лидер объяснил данное решение тем, что появилась значительная вероятность переговоров с Ираном.

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