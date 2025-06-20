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14:37, 20 июня 2025Бывший СССР

Зеленский подтвердил обмен пленными с Россией

Зеленский подтвердил обмен пленными между Россией и Украиной
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmissen / Reuters

Россия в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле, передала Украине пленных бойцов Вооруженных сил страны (ВСУ). Обмен между сторонами подтвердил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, возвращенные украинские военнослужащие находились в плену более двух лет. Политик также отметил, что в числе переданных Киеву военных есть те, кто сражался в Мариуполе, на территории Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей, а также Харьковской и Черниговской областей Украины.

«Я благодарен всем, кто возвращает наших людей. Работаем, чтобы обмены продолжались и дальше, пока не вернем всех», — написал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в рамках обмена пленными удалось вернуть очередную группу российских военных. Взамен российская сторона передала Киеву группу военнопленных солдат ВСУ.

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