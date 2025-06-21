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23:51, 21 июня 2025Россия

Россиянам раскрыли способы увеличить доход на пенсии

Денисов: Увеличить доход на пенсии позволят систематические взносы в НПФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) Алексей Денисов в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам способы увеличить доход на пенсии.

По его словам, небольшие систематические взносы в программы НПФ позволят сформировать приличный капитал к моменту завершения трудовой деятельности. Гражданам предлагаются индивидуальные пенсионные планы, корпоративные пенсионные программы и программы долгосрочных сбережений.

Если в 35 лет начать откладывать небольшие суммы по программе долгосрочных сбережений, например, по три тысячи рублей в месяц, то выплаты можно получать уже в 50 лет. При этом сам человек вложит только 540 тысяч рублей, а накопит более 2,2 миллиона, уточнил Денисов.

«Остальная часть сформируется за счет полученного инвестдохода, возврата налогов и софинансирования от государства», — пояснил он. Если оформить срочную выплату, то в течение десяти лет можно получать по 19 тысяч рублей в месяц, в случае пожизненных выплат — по шесть тысяч рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что в августе и октябре у ряда российских пенсионеров пройдет перерасчет выплат.

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