Украина атаковала беспилотниками сразу три региона России

Минобороны: Силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над тремя регионами России

В ночь на субботу, 21 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три российских региона с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом информирует Минобороны России в Telegram.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили по два дрона над Курской и Воронежской областями, один — над Мордовией.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о постоянных попытках ВСУ атаковать Курскую область с помощью артиллерии и беспилотников после ее освобождения. Он отметил, что из-за этого Россия вынуждена создавать буферную зону безопасности.