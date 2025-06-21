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08:02, 21 июня 2025Россия

Украина атаковала беспилотниками сразу три региона России

Минобороны: Силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над тремя регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

В ночь на субботу, 21 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три российских региона с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом информирует Минобороны России в Telegram.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили по два дрона над Курской и Воронежской областями, один — над Мордовией.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о постоянных попытках ВСУ атаковать Курскую область с помощью артиллерии и беспилотников после ее освобождения. Он отметил, что из-за этого Россия вынуждена создавать буферную зону безопасности.

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