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18:43, 22 июня 2025Силовые структуры

«Должен был согласиться на предательство». Рассекречено имя разведчика, работавшего в 43 странах. Что он рассказал о службе?

Глава СВР Нарышкин рассекретил имя разведчика-нелегала Черепанова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: НТВ

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассекретил имя советского и российского разведчика-нелегала, работавшего более 20 лет в десятках стран. Им оказался полковник СВР в отставке Сергей Черепанов.

«Он начал службу в Первом главном управлении в советской внешней разведке уже в далеком 1981 году. Был взят на подготовку, прошел серьезную подготовку», — рассказал Нарышкин в интервью НТВ.

После окончания подготовки разведчик отправился за рубеж и десятки лет выполнял задания.

Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Черепанов раскрыл детали работы за границей

Полковник СВР в отставке сообщил, что за 24 года в нелегальной разведке объездил 43 страны. По заданию Центра он работал там, где шла война. «Иногда я сравниваю это с врачебной тайной. Мы о наших источниках не можем публично говорить ни в коем случае, чтобы им жизнь не портить», — добавил он.

Черепанов также рассказал, что на территории третьей страны попался британской разведке MI-6. «В результате предательства британской MI-6 и службы контрразведки и разведки одной из западноевропейских стран стала известна информация о моих настоящих установочных данных, всероссийских, и инструкциях, которые имеет нелегал на случай возникновения критической ситуации», — уточнил разведчик.

Эту информацию агенты MI-6 решили использовать против Черепанова и стали склонять его к сотрудничеству. «Я должен был бы согласиться на сотрудничество, на предательство», — поделился он.

«Мы же профессионалы, вы профессионалы, мы договоримся!»

Сергей Черепановполковник СВР в отставке

Тогда Черепанов пошел на сотрудничество с британской разведкой — но в свою пользу. «Во время этого подхода мне удалось обнаружить у них слабые места в позиции, используя эти слабости, мне удалось самостоятельно вернуться в Центр, тем самым избежав осложнений для нашей службы, для руководства страны и меня лично», — объяснил он.

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Черепанов был разоблачен в Испании в 2016 году

В июне 2016 года издание Politico сообщило о разоблачении российского разведчика Сергея Черепанова, жившего под именем Генри Фрита. Согласно легенде, он родился в 1957 году в Эквадоре, его матерью была эквадорка, а отцом — гражданин Новой Зеландии.

Западные разведки выяснили, что Черепанов родился в 1955 году в России, там у него были жена и сын. Сам сотрудник СВР провел несколько лет в Испании, работая на российскую внешнюю разведку.

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