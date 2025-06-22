Из-за мощного лесного пожара в российском регионе перекрыли федеральную трассу

Федеральную трассу Чита — Забайкальск перекрыли из-за мощного лесного пожара

Федеральную трассу Чита — Забайкальск перекрыли из-за лесного пожара в районе поселка Атамановка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

С огнем в российском регионе борется почти 200 человек, вертолет Ми-8, а также самолеты Ил-76 и Бе-200. Сильный ветер ухудшает ситуацию. Несколько домов в поселке уже сгорело, местные жители массово эвакуируются. В сообщении отметили, что дым уже дошел до Читы.

Мощный пожар в районе Атамановки начался 20 июня. К вечеру 22 июня пожар перешел в верховой и пошел на поселок.

Ранее в июне стало известно, что житель Бурятии проводил ритуальный обряд и спровоцировал лесной пожар площадью 20 тысяч квадратных метров. Россиянин оставил без присмотра тлеющее благовоние, а порывы ветра разнесли искры от аромапалочки по сухой траве.

В конце мая глава канадской провинции Саскачеван Скотт Мо сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за разрушительных лесных пожаров.