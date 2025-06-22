Раскрыты подробности подготовки США к ударам по ядерным объектам Ирана

Перед атакой на ядерные объекты Ирана США скапливали ВВС в Саудовской Аравии

Перед атакой на ядерные объекты Ирана США скапливали американские Военно-воздушные силы (ВВС) на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии, пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, всего на авиабазе расположили 22 транспортных самолета КС-135, 53 истребителя F-16, десять военно-транспортных самолетов С-130, а также бомбардировщики B-2, их количество не указывается.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские ВВС ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Политик подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.