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20:13, 22 июня 2025Бывший СССР

Российские войска ударили по командному пункту нацбата «Азова»

Рогов: Российские войска ударили по командному пункту нацбата «Азова» в Изюме
Мария Винар

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска ударили по командному пункту нацбата «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). Сообщение председателя координационного совета по интеграции новых регионов, председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова передает РИА Новости.

Атака произошла в городе Изюм Харьковской области. В ней были задействованы дроны, которые ударили по командному пункту 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сформированной из боевиков «Азова». «Это ощутимый удар по врагу», — заявил Рогов.

Кроме того, собеседник агентства уточнил, что в результате атаки свыше десяти боевиков ликвидированы и столько же ранены.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник рассказал о состоянии бригады «Азов». По его словам, украинских боевиков не всегда берут в плен из-за их зверств в Курской области, поэтому их численность не растет.

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