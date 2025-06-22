Рогов: Российские войска ударили по командному пункту нацбата «Азова» в Изюме

Российские войска ударили по командному пункту нацбата «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). Сообщение председателя координационного совета по интеграции новых регионов, председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова передает РИА Новости.

Атака произошла в городе Изюм Харьковской области. В ней были задействованы дроны, которые ударили по командному пункту 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сформированной из боевиков «Азова». «Это ощутимый удар по врагу», — заявил Рогов.

Кроме того, собеседник агентства уточнил, что в результате атаки свыше десяти боевиков ликвидированы и столько же ранены.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник рассказал о состоянии бригады «Азов». По его словам, украинских боевиков не всегда берут в плен из-за их зверств в Курской области, поэтому их численность не растет.