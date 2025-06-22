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11:59, 22 июня 2025Экономика

Снятие санкций с России допустили

Спецпредставитель президента РФ Титов допустил снятие антироссийских санкций
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Борис Титов

Борис Титов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Международные санкции против России отменят в силу объективных экономических причин. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в разговоре с ТАСС.

«Я считаю, что вообще с Европой у нас есть некая база. Недаром мы мечтали о едином экономическом пространстве от Португалии до Дальнего Востока. Для этого есть просто реальное экономическое обоснование», — высказался он, рассуждая о возможности снятия антироссийских санкций.

По его словам, Россия и Европа могут многое друг другу дать. При этом, подчеркнул Титов, экономика Европы демонстрирует признаки стагнации. Спецпредставитель добавил, что финансовая модель этих стран держалась на дотациях со стороны США, однако они больше не могут финансировать Европу в таком объеме.

Ранее глава Торговой палаты США в РФ (Amcham) Роберт Эйджи рассказал, что после начала спецоперации на Украине на российском рынке осталось около 250 американских компаний. Примерно 100 из них, объяснил Эйджи, были преобразованы в российские.

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