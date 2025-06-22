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04:56, 22 июня 2025Мир

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

Reuters: Президент США Трамп пригрозил Ирану новыми ударами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если он не согласится на прекращение конфликта, передает Reuters..

«Им следует немедленно прекратить. Иначе по ним снова ударят», — отметил он в разговоре с журналистами.

По мнению американского лидера, Тегеран должен «немедленно заключить мир».

США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.

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