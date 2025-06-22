Reuters: Президент США Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если он не согласится на прекращение конфликта, передает Reuters..

«Им следует немедленно прекратить. Иначе по ним снова ударят», — отметил он в разговоре с журналистами.

По мнению американского лидера, Тегеран должен «немедленно заключить мир».

США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.