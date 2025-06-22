Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если он не согласится на прекращение конфликта, передает Reuters..
«Им следует немедленно прекратить. Иначе по ним снова ударят», — отметил он в разговоре с журналистами.
По мнению американского лидера, Тегеран должен «немедленно заключить мир».
США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.