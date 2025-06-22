В США ответили на слова Медведева о результатах ударов по Ирану

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прав, говоря об усилении Ирана после ударов США. Об этом на своей странице в соцсети X написал американский журналист Джексон Хинкл.
Он поддержал заявление российского политика, отметив, что сейчас Тегеран «сильнее, чем когда-либо». Журналист также призвал Иран разработать ядерное оружие.
Ранее Медведев сообщил о готовности ряда стран напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект. Кроме того, по его словам, после атак США политический режим исламской республики с «высокой степенью вероятности стал сильнее».