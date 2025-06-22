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23:25, 22 июня 2025Мир

В США ответили на слова Медведева о результатах ударов по Ирану

Хинкл согласился со словами Медведева об усилении Ирана после ударов США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прав, говоря об усилении Ирана после ударов США. Об этом на своей странице в соцсети X написал американский журналист Джексон Хинкл.

Он поддержал заявление российского политика, отметив, что сейчас Тегеран «сильнее, чем когда-либо». Журналист также призвал Иран разработать ядерное оружие.

Ранее Медведев сообщил о готовности ряда стран напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект. Кроме того, по его словам, после атак США политический режим исламской республики с «высокой степенью вероятности стал сильнее».

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