В США ответили на слова Медведева о результатах ударов по Ирану

Хинкл согласился со словами Медведева об усилении Ирана после ударов США

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прав, говоря об усилении Ирана после ударов США. Об этом на своей странице в соцсети X написал американский журналист Джексон Хинкл.

Он поддержал заявление российского политика, отметив, что сейчас Тегеран «сильнее, чем когда-либо». Журналист также призвал Иран разработать ядерное оружие.

Ранее Медведев сообщил о готовности ряда стран напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект. Кроме того, по его словам, после атак США политический режим исламской республики с «высокой степенью вероятности стал сильнее».