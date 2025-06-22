Зеленский обвинил Россию в подготовке «новых военных операций в Европе»

Зеленский заявил, что Россия якобы готовит военные операции в Европе

Украина якобы имеет доказательства того, что Россия готовит военные операции в Европе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Киев фиксирует убытки, которые наносят санкции российской экономической системе. Зеленский заключил, что это подтверждает правильность курса страны на принуждение России к окончанию военных действий из-за усиления санкционного давления.

«Будем информировать партнеров о фактах, которые получила наша разведка. Готовим совместные решения в защиту вместе, в частности, с Британией и Евросоюзом», — написал он.

Ранее Зеленский заявил о поставках станков для производства оружия из Германии в Россию. Он предложил поставщикам, чтобы избежать санкций, отключить станки дистанционно.