Европейскую ракету Ariane 64 пообещали запустить до конца года

Arianespace: Впервые ракету Ariane 64 планируется запустить до конца 2025 года

Первую ракету Ariane 64 планируется запустить до конца 2025 года. С таким обещанием выступил генеральный директор компании Arianespace Дэвид Кавайолес. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Все команды здесь (в Европе — прим. "Ленты.ру") и в Куру, и везде в цепочке поставок делают все возможное, чтобы это произошло», — заявил руководитель.

Издание отмечает, что, по данным отраслевых источников, запуск Ariane 64 может быть перенесен на 2026 год.

В июле 2024 года гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что успешный первый запуск ракеты Ariane 6 означает завершение «кризиса запуска».

Европейская ракета Ariane 6 имеет два варианта — среднетяжелый Ariane 62 и тяжелый Ariane 64. Носители отличаются числом твердотопливных боковых ускорителей P120C. У варианта Ariane 62 их два, у Ariane 64 — четыре.