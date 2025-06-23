Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:10, 23 июня 2025Наука и техника

Европейскую ракету Ariane 64 пообещали запустить до конца года

Arianespace: Впервые ракету Ariane 64 планируется запустить до конца 2025 года
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: European Space Agency

Первую ракету Ariane 64 планируется запустить до конца 2025 года. С таким обещанием выступил генеральный директор компании Arianespace Дэвид Кавайолес. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Все команды здесь (в Европе — прим. "Ленты.ру") и в Куру, и везде в цепочке поставок делают все возможное, чтобы это произошло», — заявил руководитель.

Издание отмечает, что, по данным отраслевых источников, запуск Ariane 64 может быть перенесен на 2026 год.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

В июле 2024 года гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что успешный первый запуск ракеты Ariane 6 означает завершение «кризиса запуска».

Европейская ракета Ariane 6 имеет два варианта — среднетяжелый Ariane 62 и тяжелый Ariane 64. Носители отличаются числом твердотопливных боковых ускорителей P120C. У варианта Ariane 62 их два, у Ariane 64 — четыре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могут возникнуть проблемы». Раскрыто реальное число мигрантов в России. Становится ли их больше и в какие города они едут?

    В Узбекистане вынесли пятый за год приговор за участие в СВО

    СК раскрыл роль Украины в теракте в «Крокус Сити Холл»

    Обвиняемые в теракте в «Крокусе» планировали устроить подрыв в российском городе

    Европейскую ракету Ariane 64 пообещали запустить до конца года

    Песков прокомментировал данные о военных поставках из Сербии на Украину

    СК подвел итоги расследования дела о теракте в «Крокус Сити Холл»

    Россиянин ради мечты прошел тысячи километров пешком по стране и оказался на СВО

    Ксения Бородина назвала минусы жизни в частном доме

    Раскрыто состояние ядерных объектов Ирана после ударов США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости