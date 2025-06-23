Названы сильнее всего мешающие экономить привычки

Пользователи Reddit перечислили основные причины, дестабилизирующие их финансовую состоятельность и мешающие экономить. Наиболее часто на вопрос о том, какие привычки подрывают их бюджет, они отвечали, что совершают покупки, которые не могут себе позволить.

«Представьте, что у вас на банковском счету есть 500 долларов, на которые вам нужно прожить неделю. Во вторник вы видите что-то, что хотите купить за 499 долларов. Вы можете заплатить за это, потому что у вас достаточно денег. Но вы не можете себе этого позволить, потому что теперь у вас есть только 1 доллар, чтобы прожить остаток недели», — написал один из комментаторов.

Другим распространенным вариантом стал ответ про наплевательское отношение к долгам по кредитным картам. В частности, многие вспомнили знакомых, которые привыкли вносить лишь минимальные платежи, не погашая основной долг. Схожий вариант — частые покупки вещей, которые люди могут позволить себе только в рассрочку.

Попадались и неожиданные ответы. «На двух своих собак я трачу в месяц больше, чем на Mercedes. Домашние питомцы опустошают ваш банковский счет. Я не говорю, что нужно отказываться от них, однако убедитесь, что вы финансово готовы тратить огромные суммы на покупку еды, необходимые лекарства, регулярные анализы крови и оплату счетов от ветеринара», — пожаловалась одна из пользовательниц.

Тем временем экономист Петр Щербаченко назвал правильный подход к формированию финансовой подушки безопасности. В первую очередь стоит решить, сколько денег необходимо для нее и на какой срок их хватит.

