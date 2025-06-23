Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:32, 23 июня 2025Интернет и СМИ

Названы сильнее всего мешающие экономить привычки

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nata Bene / Shutterstock / Fotodom

Пользователи Reddit перечислили основные причины, дестабилизирующие их финансовую состоятельность и мешающие экономить. Наиболее часто на вопрос о том, какие привычки подрывают их бюджет, они отвечали, что совершают покупки, которые не могут себе позволить.

«Представьте, что у вас на банковском счету есть 500 долларов, на которые вам нужно прожить неделю. Во вторник вы видите что-то, что хотите купить за 499 долларов. Вы можете заплатить за это, потому что у вас достаточно денег. Но вы не можете себе этого позволить, потому что теперь у вас есть только 1 доллар, чтобы прожить остаток недели», — написал один из комментаторов.

Другим распространенным вариантом стал ответ про наплевательское отношение к долгам по кредитным картам. В частности, многие вспомнили знакомых, которые привыкли вносить лишь минимальные платежи, не погашая основной долг. Схожий вариант — частые покупки вещей, которые люди могут позволить себе только в рассрочку.

Попадались и неожиданные ответы. «На двух своих собак я трачу в месяц больше, чем на Mercedes. Домашние питомцы опустошают ваш банковский счет. Я не говорю, что нужно отказываться от них, однако убедитесь, что вы финансово готовы тратить огромные суммы на покупку еды, необходимые лекарства, регулярные анализы крови и оплату счетов от ветеринара», — пожаловалась одна из пользовательниц.

Тем временем экономист Петр Щербаченко назвал правильный подход к формированию финансовой подушки безопасности. В первую очередь стоит решить, сколько денег необходимо для нее и на какой срок их хватит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не выбираем туриста». В Абхазии объяснили слова чиновницы о нищих отдыхающих из России

    Экс-премьер Азаров призвал к прямым переговорам РФ и США по Украине

    Глава Севастополя ответил на позицию Зеленского по Крыму

    Стало известно количество обученных Британией солдат ВСУ

    Появились кадры из атакованной ВСУ Ростовской области

    В Иране назвали причину вступления США в конфликт

    Фитнес-тренер дал советы желающим уменьшить объем талии

    Ортопед призвал россиян избегать один тип обуви

    Названы сильнее всего мешающие экономить привычки

    Опубликованы кадры первых минут после нападения львов на директора «Тайгана» в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости