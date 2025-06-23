Подсчитаны российские регионы с замедлившимся ростом цен на продукты

Центробанк: Рост цен на продукты замедлился в 49 регионах России

В мае цены в 59 российских регионах выросли меньше, чем в апреле. Регионы с замедлившимся ростом цен подсчитали в Центробанке.

По данным регулятора, в шести субъектах цены снизились, а в 41 — составили порядка четырех процентов в годовом выражении. В то же время рост цен на продукты замедлился в 49 регионах. Сильнее всего снизилась стоимость фруктов и овощей, а также сахара.

Непродовольственные товары подешевели в 41 регионе. Заметнее всего снижалась стоимость техники и электроники. Кроме того, упали цены и в сфере услуг — подобная динамика фиксируется в 65 регионах — в основном за счет транспортных услуг.

Годовая инфляция, отмечают в Росстате, замедлилась до 9,9 процента. За минувший месяц она сократилась в 66 регионах страны.

«Мы продолжим снижать инфляцию, удерживая высокие ставки в экономике. По нашему прогнозу, годовая инфляция вернется к четырем процентам в 2026 году», — заявили представители Банка России.

В ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с динамикой роста потребительских цен в России развивается лучше прогнозов многих экспертов и руководства Центробанка (ЦБ) в частности. Годовая инфляция в России снизилась до однозначного показателя, что позволило совету директоров регулятора перейти к «аккуратному» смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), пояснил Путин.