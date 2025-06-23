Появилась версия убийства директора российского колледжа

Mash: Убийство директора Новомосковского колледжа Архипова могло быть заказным

Убийство директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова могло быть заказным. Такая версия расправы появилась в распоряжении Telegram-канала Mash.

Отмечается, что киллер специально выбрал безлюдное место для расправы. Кроме того, поблизости не было камер видеонаблюдения.

По информации Mash, в 2023 году Архипов стал депутатом Собрания депутатов города Новомосковска и возглавил комиссию по социальной политике, молодежи, спорту и туризму.

Ранее сообщалось, что убийство было совершено в Новомосковском районе. Мужчин обнаружили в автомобиле на трассе между поселками Майский и Роткинский вблизи города Узловая с огнестрельными ранениями. Пострадавшие скончались до приезда скорой помощи.