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07:34, 23 июня 2025Мир

В Иране назвали причину вступления США в конфликт

Экс-посол Ирана Мусавиан: США вступили в конфликт из-за неудач Израиля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

США вступили в конфликт на Ближнем Востоке из-за неудач Израиля. Об этом заявил бывший посол Ирана в Германии Сейед Хоссейн Мусавиан в разговоре с РИА Новости.

«Израиль не только проиграл в своей десятидневной операции против Ирана, но и оказался на грани поражения. Если бы этого не произошло, США не стали бы вовлекаться в это», — считает он.

По словам экс-посла, иранская сторона понесла очень серьезные потери, однако Вашингтон тоже столкнется с негативными последствиями. Он подчеркнул, что произошедшее отразится на мире и безопасности во всем регионе.

Мусавиан также добавил, что поступок США вновь продемонстрировал степень влияния израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху на Белый дом.

В ночь на воскресенье, 22 июня, президент США Дональд Трамп заявил о начале бомбардировке ядерных объектов Ирана. Целями американских ВВС стали объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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