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08:31, 23 июня 2025Мир

В Китае раскритиковали США за дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке

Global Times: атака США на Иран осложнила ситуацию на Ближнем Востоке
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Mike Segar / Reuters

Военное вмешательство Вашингтона в конфликт на Ближнем Востоке затронуло основы мирового порядка безопасности, а также еще больше осложнило и дестабилизировало ситуацию в регионе. Об этом говорится в статье китайской государственной газеты Global Times.

По мнению авторов материала, вмешательство Соединенных штатов Америки (США) способствовало тому, что конфликт Ирана и Израиля стал выходить за пределы Ближнего Востока. При этом, отмечают журналисты, Вашингтон намеренно увеличил уровень используемого вооружения. Тем самым американцы приблизили ирано-израильский конфликт к неконтролируемому состоянию, пишет издание.

Авторы отметили, что удары по ядерным объектам в Иране могут приблизить гуманитарную катастрофу и создать внушительные риски для региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что в США вскрылся трюк с бомбардировщиками при атаке на Иран. Как выяснили журналисты, военные чиновники решили отправить на Ближний Восток две группы бомбардировщиков, чтобы отвлечь внимание от группы самолетов, загруженной бомбами.

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