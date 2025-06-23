Раскрыт трюк США с бомбардировщиками при атаке на Иран

NYT: США отправили две группы бомбардировщиков для отвлечения при атаке на Иран

Военные чиновники Соединенных штатов Америки (США) отправили на Ближний Восток две группы бомбардировщиков B-2 из штата Миссури примерно в одно и то же время. Подробности отвлекающего маневра Военно-воздушных сил (ВВС) США приводит издание New York Times.

Одна группа должна отправиться на запад в сторону острова Гуам с включенными транспондерами для того, чтобы их можно было отследить при помощи коммерческих спутников. Вторая группа, состоящая из семи бомбардировщиков, летела на восток в сторону Ирана. Самолеты были полностью загружены бомбами, а транспондеры у них были выключены. Это позволило им остаться незамеченными.

Ранее стало известно, что 21 июня президент США Дональд Трамп решил ударить по Ирану во время игры в гольф. По данным зарубежной прессы, вскоре американский лидер вылетел из Бедминстера в Вашингтон, где в ситуационной комнате Трамп и его команда следила за ходом операции в онлайн-режиме.

Удар американских ВВС на Иран произошел в ночь на воскресенье, 22 июня. Ключевыми целями стали три ядерных объекта — в Фордо, Исфахане и Натанзе. В Пентагоне назвали главную цель прошедшей операции.