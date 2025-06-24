Бегавший за машиной сына Кадырова экс-депутат захотел основать «многонациональную общину»

Экс-депутат Баранов заявил о желании основать многонациональную общину

Скандально известный экс-депутат из Смоленска Максим Баранов заявил о желании открыть в России «многонациональную общину». Желание основать ее Баранов высказал в Telegram.

По словам депутата, бегавшего за машиной сына главы Чечни Рамзана Кадырова, Адама, он захотел, чтобы в его общине оказались «и узбеки, и таджики, и чеченцы, дагестанцы, ингуши, армяне, азербайджанцы — все национальности, кто живет на территории России кто находится в зоне СВО».

На территории России уже действуют землячества различных национальностей, а с недавних пор — и неоднократно попадавшая в скандалы «Русская община».

В 2020 году Баранов стал объектом насмешек жителей Смоленска, после того как приехал инспектировать благоустройство двора в малиновых пиджаке, брюках и даже туфлях. Также депутат привлек к себе внимание, выложив ролик со справляющим нужду коллегой из другого города и записав видео о непростых для России временах на фоне дорогого автомобиля и портрета Владимира Путина.

Уходя на спецоперацию, Баранов взял с собой помощника — бойца MMA Ислама «Мучителя» Каримова из категории супертяжей ростом 198 сантиметров. В итоге он подвергся критике и во время службы — юристы из проекта Zlawyers отмечали, что воюющий депутат пользуется на боевых задачах айфоном, несмотря на существующий в Вооруженных силах запрет. Сам Баранов сообщал в блоге, что стал военкором телеканала «Грозный» и демонстрирует, «как обстоят дела на линии фронта».