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23:43, 24 июня 2025Мир

Экс-посол призвал Россию показать свою силу США

Экс-посол в Вашингтоне Антонов призвал Россию показать свою силу США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Reuters

Бывший посол России в Вашингтоне, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Анатолий Антонов в эфире проекта «Центральный канал» в «VK Видео» прокомментировал отношения России и США. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Антонова, России следует показать свою силу США, поскольку Вашингтон понимает только такой язык.

«Всю нашу конструктивность они берут, кладут в карман, смотрят на тебя такими бездушными стеклянными глазами, говорят, что еще дашь? Поэтому я твердо убежден, что надо сделать все для того, чтобы мы были сильными, мощными, и тогда нас будут уважать в мире», — призвал он.

Ранее президент США Дональд Трамп по дороге на саммит НАТО заявил, что хотел бы подписать соглашение с Москвой. «И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», — сказал он.

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