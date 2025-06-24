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18:43, 24 июня 2025Экономика

Россия снизила экспорт электроэнергии в соседнюю страну

«Интер РАО»: Экспорт электроэнергии в КНР упал на 44 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Экспорт российской электроэнергии с начала 2025 года по середину июня упал примерно на четыре процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал генеральный директор компании Сергей Дрегваль. Его процитировало ТАСС.

По его словам, такая динамика связана с сокращением поставок в Китай, который с января по июнь снизил импорт электроэнергии из России на 44 процента в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Дрегваль пояснил, что в 2025 году ключевыми направлениями для поставок электроэнергии для компании будут Казахстан и Монголия.

В декабре прошлого года «Интер РАО» прогнозировала, что в экспорт электроэнергии в 2024 году рухнет на 20 процентов, до 8,5 миллиарда киловатт-часов. Об этом в кулуарах конференции «Возобновляемая энергетика России» рассказала член правления «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта) Александра Панина, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что в среднем в 2010-2020 годах Россия отправляла в Китай три миллиарда киловатт-часов в год. Однако потом уровень экспорта пошел на спад из-за нехватки электроэнергии: на Дальнем Востоке дефицит мощностей.

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