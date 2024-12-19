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08:40, 19 декабря 2024Экономика

Россия рекордно сократит продажу электроэнергии в Китай

«Интер РАО» сообщил о падении экспорта электроэнергии в Китай из-за ее нехватки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Экспорт электроэнергии из России в 2024 году упадет на 20 процентов, до 8,5 миллиарда киловатт-часов. Об этом в кулуарах конференции «Возобновляемая энергетика России» рассказала член правления «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта) Александра Панина, сообщает «Коммерсантъ».

Основной причиной такого результата станет снижение продажи электроэнергии в Китай на 70 процентов, до 0,9 миллиарда киловатт-часов, что станет историческим минимумом для отношений двух стран.

В среднем в 2010-2020 годах Россия поставляла восточному соседу три миллиарда киловатт-часов в год, но теперь экспорту мешает нехватка электроэнергии. В системе Дальнего Востока наблюдается дефицит мощностей, так что сейчас поставки остаются на крайне низких значениях, и в любой момент переток может быть доведен до нуля.

Панина рассказала, что у России и Китая есть договор на поставки электроэнергии, но выполнять его в полном объеме российская сторона больше не может. Частично компенсировать провал в Китае помогает Казахстан, который увеличил импорт из России.

Сергей Роженко из Kept назвал ситуацию закономерной, поскольку в регионе наблюдаются одновременно рост спроса на электроэнергию и высокий износ генерирующих мощностей. В ближайшем будущем, указал эксперт, ситуация вряд ли изменится.

В сентябре глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что российская энергетика испытывает недостаток финансирования, а резервы, остававшиеся после распада СССР, уже исчерпаны.

Модернизация осложняется срывом поставок отечественного оборудования. В частности, компания «Силовые машины» признала, что не сможет поставить в срок 21 паросиловую турбину, с помощью которых планировалось обновление большого количества электростанций.

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