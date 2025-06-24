В ограничившем продажу алкоголя регионе начали закрываться торгующие вейпами магазины

В Вологодской области с начала июня закрылись 10 % торговавших вейпами магазинов

Власти Вологодской области с начала июня добились закрытия 32 из 316 торговавших в регионе никотинсодержащей продукцией магазинов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Георгий Филимонов, по словам которого только за 10 дней свою деятельность прекратили 11 объектов.

«Работа продолжается. Эта тема на особом контроле», — написал он по итогам закрытия 10 процентов вологодских точек продаж вейпов.

Таким образом, власти области, в которой в этом году уже ограничили розничную продажу алкоголя, как и обещал Филимонов, взялись за ситуацию с еще одним видом продукции. В интервью агентству глава региона ранее объяснил, что пока полномочий запрещать продажу вейпов, аромаингаляторов и других курительных смесей нет, планируется работать в индивидуальном порядке, в частности, пресекая расположение вейпшопов вблизи образовательных учреждений.

Как указал сегодня губернатор, часть из них по-прежнему располагаются в таких местах, и это «абсолютно недопустимо».

Ранее Филимонов оценил в 500 миллионов рублей в год выпадающие доходы бюджета Вологодской области из-за ограничений на продажу алкоголя, отметив, что, принимая соответствующее решение, власти понимали последствия и пошли на этот шаг из-за демографической ситуации на Русском Севере.