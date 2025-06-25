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14:51, 25 июня 2025Интернет и СМИ

Известная телеведущая прокомментировала слухи о романе с Тимуром Соловьевым

Светлана Зейналова заявила, что ее с Соловьевым связывают лишь дружба и симпатия
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Известная телеведущая Светлана Зейналова прокомментировала слухи о романтических отношениях с коллегой Тимуром Соловьевым. В беседе с порталом «Страсти» она заявила, что с ним ее связывают лишь дружба и симпатия.

«С Тимуром Соловьевым у нас сложился поистине прекрасный тандем. Начали мы работать вместе совершенно случайно, но сразу прониклись взаимной симпатией. Сейчас можем разделить друг с другом и радость, и горе», — призналась телеведущая.

По ее словам, между ними крепкая дружба, которую не все понимают. Зейналова также объяснила, почему дружеские отношения не перешли на романтический уровень. Она заметила, что это неминуемо «разрушило бы связь», так что коллеги осознанно придерживаются исключительно приятельских отношений, основанных на полном взаимопонимании.

Ведущая добавила, что рада общаться с Соловьевым и его семьей за пределами эфиров — по ее словам, их дочери тоже хорошо ладят.

Ранее стал известен гонорар Зейналовой. Выяснилось, что она получает от 300 тысяч рублей за корпоратив.

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