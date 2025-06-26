43-летняя россиянка узнала о беременности перед родами

Жительница Бурятии узнала о беременности перед родами

Жительница города Гусиноозерск в Бурятии узнала о беременности перед родами. О необычном случае сообщила Гусиноозерская центральная районная больница.

По данным медиков, 43-летняя россиянка наблюдалась у гинеколога с диагнозом миома. Менструаций не было, и она была уверена, что началась менопауза. Со временем пациентка заметила, что набирает вес, однако решила, что пора заняться спортом.

«Когда появились боли внизу живота, женщина обратилась к акушерке. Та, зная ее историю, заподозрила ухудшение — возможно, быстрый рост миомы. Немедленно направили в гинекологическое отделение, где после осмотра стало ясно — это не рост опухоли», — рассказали в больнице.

Через несколько часов в родильном отделении на свет появилась здоровая девочка, весом 2900 граммов. Спустя три дня мать и ребенка выписали из больницы.