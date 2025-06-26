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04:16, 26 июня 2025Мир

Депутат Рады отметил унизительную для Зеленского деталь на встрече НАТО

Дубинский: Зеленского посадили в угол на ужине с лидерами НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / Global Look Press

Президента Украины Владимира Зеленского посадили в угол зала, где прошел ужин лидеров стран НАТО. Унизительную для Зеленского деталь подметил обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале.

«На ужине в Гааге он сидит за отдельным столом — уже не в центре зала, не с [генсеком НАТО Марком] Рютте, не с [президентом США Дональдом] Трампом, а в уголочке. К нему посадили номинальную королеву Нидерландов, посадили еще ряд персонажей, премьер-министра Канады [Марка] Карни. Это стол аутсайдеров, стол изгоев международной политики», — сказал он.

По его словам, украинского лидера отсадили в угол не для того, чтобы обидеть, а чтобы он «не отсвечивал» перед встречей с Трампом, который также отнесся к Зеленскому «неуважительно».

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский попал в ловушку на саммите стран-участниц НАТО в Гааге из-за поддержки ударов США по Ирану. По его мнению, украинский лидер лишился подходящего ему нарратива о якобы российской агрессии.

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