Гогунский объяснил свои скандальные заявления о женщинах

Актер Гогунский объяснил свои скандальные заявления любовью к женщинам

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», объяснил свои скандальные заявления о женщинах. Его цитирует Пятый канал.

По словам артиста, он не боится говорить о женщинах, потому что не испытывает страха перед противоположным полом. «Я женщин не боюсь, а я женщин люблю. А когда женщин любишь, можно говорить», — отметил он.

Отмечается, что Гогунский не понимает, почему его слова вызвали такой негатив в обществе. Он подчеркнул, что никому не навязывает свою позицию. «Я удовлетворяю запросы [в семье]. В ответ она должна дарить мне лично хорошее настроение. Может, у кого-то где-то по-другому. Может, мужчины там не зарабатывают, не обеспечивают женщин», — добавил актер.

Ранее известный российский актер и телеведущий Оскар Кучера прокомментировал высказывания Виталия Гогунского о недопустимости плохого настроения у женщин.