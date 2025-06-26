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20:47, 26 июня 2025Путешествия

Решивший справить нужду на берегу европейского озера турист сорвался со скалы и не выжил

La Repubblica: Польский турист справил нужду у озера Гарда в Италии и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Danny Steven S. / Wikimedia

Польский турист остановился справить нужду возле озера в Европе, сорвался со скалы и не выжил. Об этом сообщает издание La Repubblica.

По данным источника, 20 июня трое велосипедистов ехали по брешианской стороне озера Гарда, Италия. 43-летний путешественник из Польши решил сходить в туалет на скалистом берегу водоема, но внезапно сорвался вниз на глазах у друзей.

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Спасатели прибыли на место происшествия, однако не смогли ничего сделать — мужчина пролетел около 100 метров и рухнул в воду, его тело вытащила береговая охрана. До сих пор неясно, почему поляк потерял равновесие и упал со склона.

Ранее спасателям удалось найти пропавшего туриста благодаря его последней фотографии с данными GPS, которую он сделал с горной вершины над озером в Италии. Свое селфи он отправил друзьям, прежде чем упал в ущелье.

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