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01:26, 26 июня 2025Россия

Стали известны обстоятельства гибели награжденного Путиным курского студента

Награжденный Путиным курский студент погиб при попытке спасти ребенка от дрона
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Студент Курского университета Илия Гукежев, награжденный президентом России Владимиром Путиным медалью «За спасение погибавших», умер при попытке спасти раненую украинским дроном девочку. Обстоятельства гибели раскрыла его сестра Диана Минаева в интервью РИА Новости.

По ее словам, беспилотник атаковал автомобиль возле дома Гукежева, который тогда приехал навестить своих родителей. В машине находилась семья с двумя детьми, родители и один ребенок погибли на месте.

«Они увидели, что девочка еще дышит, ее достали, отнесли во двор. Илюша побежал вызывать скорую, ловить связь, чтобы вызвать. Занесли девочку в дом, пытались перевязать и беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощнейших взрыва. Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила», — рассказала сестра студента.

Ранее Путин присвоил звание Героя России сержанту Радиславу Хугаеву, погибшему в боях за Мариуполь в 2022 году. С инициативой выступил глава Южной Осетии Алан Гаглоев.

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