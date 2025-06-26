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10:20, 26 июня 2025Россия

Стало известно об оказавшемся миллионером российском «бойце-невидимке»

Депутат ГД Иванов: Житель Свердловской области оказался дезертиром и миллионером
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Житель Свердловской области стал «бойцом-невидимкой» и невольно превратился в дезертира и миллионера. О случайно ставшем нарушителем закона россиянине стало известно из публикации депутата Госдумы Максима Иванова в Telegram.

По словам парламентария, во время частичной мобилизации мужчина получил повестку и отправился в призывной пункт, однако благодаря отсрочке вернулся домой. «В течение месяца гражданин был уволен, выданы на руки документы, проставлены все штампы. (...) И вот на днях в его дверь постучали. Военная полиция. Оказалось, что… С 1 мая 2025 года он объявлен дезертиром», — рассказал депутат.

Иванов добавил, что все это время, как оказалось, россиянину начислялось денежное довольствие, и за несколько лет на счет, доступа к которому у мужчины нет, поступило около двух с половиной миллионов рублей.

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«Удивляет аттракцион неслыханной щедрости: воинская часть только сейчас приостановила выплату денежного довольствия. Получается, 2,5 года его начисляли человеку, которого по факту (...) никто не видел», — отметил парламентарий.

Иванов добавил, что в ситуации уже разбираются Министерство обороны и гарнизонная прокуратура.

Ранее в Госдуме рассказали о почти два года «с мольбами обивавшей пороги» вдове бойца спецоперации.

ЖЗЛ
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