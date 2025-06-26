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09:44, 26 июня 2025Россия

В России прокомментировали сообщения о боевых действиях с участием флота на Камчатке

«Война с фейками»: Сообщения о начале боевых действий на Камчатке недостоверны
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Сообщения о начале «боевых действий» с участием Тихоокеанского флота на Камчатке недостоверны и призваны посеять панику в регионе. Так эти слухи прокомментировали в Telegram-канале «Война с фейками».

По сообщению проекта, публикации, в которых утверждалось, что во время боев была обстреляна лодка с рыбаком, являются недостоверными. В «Войне с фейками» отметили, что автор одной из таких публикаций уже была оштрафована за дискредитацию российских войск и была уволена с телевидения за хамство в прямом эфире.

«Авторы фейка намекают, что власти что-то скрывают и под видом учений в регионе ведутся боевые действия. Однако не указывают, против кого. Против украинских ДРГ? Альянса НАТО?» — заявили авторы портала и отметили, что такие версии являются слишком нереалистичными даже для «иноагентских пабликов».

Ранее сообщалось, что письма от ФСБ жителям Липецкой области также оказались фейковыми.

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